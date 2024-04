Formula 1 | McLaren, gara molto difficile per Piastri in Giappone

L’ottava posizione di Piastri a Suzuka non è stata certamente accolta con piacere dal pilota australiano. Il giovane talento della McLaren si aspettava molto di più dalle prestazioni della MCL38 nel tracciato nipponico, laddove lo scorso anno il team di Woking salì sul podio con entrambe le vetture. Evidentemente il passo non è stato al livello, e le forze in campo rispetto al 2023, Red Bull a parte, sono profondamente cambiate, quantomeno in questa primissima parte di stagione. Il sorpasso subito da Russell nel finale è stata la ciliegina su una torta particolarmente salata.

“E’ stato un pomeriggio molto difficile – ha ammesso Piastri dopo la gara di ieri. Le cose non si sono incastrate perfettamente, non abbiamo lottato per le posizioni che volevamo e ci aspettavamo. Tuttavia, portiamo a casa quattro punti ma dobbiamo imparare tanto da quanto accaduto qui a Suzuka. Adesso torniamo in fabbrica così da rivolgere la nostra completa attenzione sul Gran Premio della Cina, lì cercheremo di ottenere qualcosa in più, vogliamo punti preziosi per la squadra”.