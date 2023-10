Formula 1 | Alpine, Gasly soddisfatto della sesta fila in Messico

Non è stata la giornata migliore della stagione per l’Alpine. A Città del Messico, Gasly si è classificato undicesimo in qualifica, sfiorando la Q3. Il francese si dice comunque soddisfatto perché crede che questo sia il massimo possibile viste le caratteristiche del tracciato, le quali non si adattano a quelle della monoposto, e dopotutto la zona punti è lì ad un passo. E’ andata molto peggio a Ocon, sedicesimo e addirittura fuori in Q1: l’altro transalpino invece è piuttosto deluso, sperava di poter entrare in top dieci.

“Sono soddisfatto perché l’undicesima posizione è leggermente al di sopra delle nostre aspettative – ha detto Gasly. Sappiamo che questo layout non si adatta alla nostra vettura, quindi era importante massimizzare il tutto. Sapevamo che sarebbe stato un pomeriggio difficile, dove anche superare la Q1 poteva risultare complicato, ma siamo migliorati dalle libere e bisogna continuare a capire come mai andiamo in difficoltà su questo genere di tracciato. Vedremo cosa riusciremo a fare in gara con la strategia, daremo il massimo. Siamo in una buona posizione per conquistare dei punti, sarà questo il nostro obiettivo”.

“Sabato difficile e giornata sfortunata – ha ammesso Ocon. Dopo un venerdì positivo mi ero prefissato la Q3 come obiettivo, ma non è andata così: ho cercato di essere aggressivo in Q1 con due set di gomme nuove, ma non ho raccolto i frutti sperati per via di traffico e incidenti nel mio secondo tentativo. E’ frustrante, perché non abbiamo mostrato il nostro vero potenziale, so che avremmo potuto fare di più, specialmente visti i distacchi ridotti. I punti si fanno la domenica e resto ottimista per la gara: ho avuto delle buone partenze quest’anno, dobbiamo rimetterci nelle condizioni di cogliere ogni occasione”.