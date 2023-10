Formula 1 | Ferrari sorprende nelle qualifiche di Città del Messico, l’analisi di Carlo Vanzini [VIDEO]

Formula 1 GP Messico Ferrari – Al termine della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Messico, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato la splendida performance di Charles Leclerc e Carlos Sainz – rispettivamente primo e secondo in griglia – precisando come la Scuderia sia riuscita ad ottimizzare al meglio il potenziale della SF-23 all’Hermanos Rodriguez dei Città del Messico.

Un un week-end dalle condizioni particolari, a causa dell’altitudine, la Rossa è stata abile a trovare la giusta finestra di utilizzo del pacchetto, aspetto che le consentirà quasi certamente di giocare un ruolo da protagonista nella corsa di questa sera.

Le due Rosse si sono lasciate alle spalle di pochi millesimi dal Red Bull di Max Verstappen, comunque favorito per la corsa di questo pomeriggio, e l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo, clamorosamente in seconda fila davanti all’altra Red Bull di Checo Perez.

Un sabato eccezionale per l’australiano, tornato a gareggiare solo sette giorni fa dopo l’infortunio al polso patito a Zandvoort. Sesta posizione per un Lewis Hamilton alquanto deluso dal passo mostrato dalla W14, seguito a ruota da Oscar Piastri, George Russell e Valtteri Bottas, giunto davanti al compagno di scuderia Guanyu Zhou. Appuntamento alle 21.00 di questa sera su Sky Sport F1 HD per la diretta di questo Gran Premio del Messico.