Formula 1 | Alpine, Gasly in Q3 ma decimo: “Sappiamo dove ci manca prestazione”

Sabato piuttosto anonimo per l’Alpine. Pierre Gasly è stato l’unico pilota del team francese ad accedere in Q3, ma non è riuscito a fare meglio della decima posizione, e domani scatterà quindi dalla quinta fila nel Gran Premio di Gran Bretagna. E’ andata peggio quindi a Ocon, tredicesimo e con un ultimo tentativo in Q2 rovinato da una frenata e dal traffico. Vedendo la forza di ben cinque team davanti all’Alpine, sembra difficile che la A523 possa portare a casa dei punti in condizioni diciamo normali, ma si sa, può succedere di tutto.

“E’ stata una qualifica molto difficile da gestire – ha spiegato Gasly. Detto questo, quando ci sono queste condizioni è spesso molto emozionante, sicuramente ci siamo divertiti al volante. Sono contento di essere ancora inQ3, ma deluso dal fatto che non sono riuscito a fare meglio della decima posizione. Sappiamo dove ci manca la prestazione, bisogna continuare a spingere come squadra per migliorare il nostro pacchetto. Domani daremo il massimo: la partenza sarà fondamentale per recuperare alcune posizioni e sono fiducioso di portare a casa punti importanti”.

“Giornata frustrante e un’opportunità persa – ha dichiarato Ocon. E’ deludente non arrivare in Q3, specialmente perché avevamo il ritmo per farlo: le condizioni non erano facili ma ce la stavamo cavando piuttosto bene, solo che il mio ultimo giro veloce non è iniziato nel migliore dei modi perché ho frenato sul lato bagnato della pista insieme a Stroll, e poi ho fatto tutto il giro dietro a Leclerc, il che mi è costato parecchio tempo. Dovremo rivedere tante cose, ma sono pronto a recuperare terreno in gara”.