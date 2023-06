Formula 1 | Alpine, Gasly: “Finalmente una qualifica senza problemi”

Pierre Gasly ha conquistato l’ottava posizione nelle qualifiche di Zeltweg. Il francese ha portato l’unica Alpine superstite in Q3 in quarta fila, e domenica avrà una buona occasione per conquistare una manciata di punti importante per la classifica costruttori. E’ andata peggio a Ocon, dodicesimo e anche lui vittima dei track limits, vera e propria disgrazia per tutti i piloti, e anche per gli appassionati e spettatori. Adesso attenzione massima al sabato dedicato interamente alla Sprint Race, con qualifiche a parte e mini gara di 100 chilometri.

“Qualifiche complicate per quanto successo con i track limits – ha detto Gasly. Quando si doveva spingere al massimo, cercando di fare il giro migliore possibile, dovevi comunque rimanere nei limiti, specialmente nelle ultime due curve. Il mio obiettivo era avere un sabato senza problemi, soprattutto dopo le ultime due gare, quindi sono contento che sia andata così. Abbiamo sicuramente una macchina in grado di stare in top ten, e nella Sprint avremo un’altra buona possibilità. Potrebbe anche piovere, sono fiducioso di andare a punti sia sabato che domenica”.

“Non è stata una giornata facile – ha ammesso Ocon. L’obiettivo minimo era quello della Q3, ma il giro è stato cancellato per track limits, abbiamo visto come siano stati determinanti per tutti. I margini sono molto ridotti qui e bisogna spingere al limite specialmente nelle ultime due curve perché è lì che si fa la differenza. Sono deluso, ma fiducioso in vista della gara di domenica. La nostra attenzione si sposta adesso sullo Sprint Day, ci saranno altre qualifiche e poi la mini gara. C’è la possibilità di fare punti e questo è il nostro obiettivo”.