F1 | AlphaTauri, Tsunoda fuori dal Q2 per due millesimi

Qualifica abbastanza breve in casa AlphaTauri. Nonostante i tentativi dei due piloti, Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, il team di Faenza non è riuscito a passare il taglio per il Q2. Diversi i giri cancellati, tra cui anche quelli dei due tori italiani, con il muretto che sceglie di mandare in pista i due con tre set di gomme diverse durante la sessione, per cercare di sfruttare al meglio ogni chance. Non è servito: Yuki Tsunoda si ferma in sedicesima posizione, a soli due millesimi dal tempo del quindicesimo classificato.

“Sono molto frustrato perché oggi non sono riuscito a massimizzare le nostre prestazioni a causa del traffico. Il secondo giro veloce è stato davvero buono, oggi la Q2 era alla nostra portata, e ovviamente il gruppo è ancora compatto, quindi è un peccato, ma è andata così. Domani pare ci attendano condizione diverse rispetto a oggi, con le previsioni che parlano di pioggia, quindi dobbiamo essere preparati e mi impegnerò al massimo per le qualifiche della Sprint”.

Ultima posizione, invece, per de Vries, che sarà costretto a giocarsela dall’ultima fila per tentare di convincere Helmut Marko di meritare quel sedile.

“Credo che oggi non fossimo abbastanza forti. Soprattutto, con l’evolversi della sessione, ho avuto la sensazione che stessimo perdendo prestazioni. Nell’ultimo giro ho commesso un errore alla curva 1 e ho perso due decimi che ci avrebbero permesso di essere leggermente più vicini. Tuttavia, non credo che fossimo abbastanza veloci per entrare in Q2. Domani è un nuovo giorno, con nuove opportunità e condizioni meteo diverse, quindi avremo un’altra possibilità di massimizzare le nostre prestazioni”.