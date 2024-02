F1 | GP Bahrain 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Bahrain – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sakhir per ascoltare le dichiarazioni dei piloti presenti alla conferenza stampa del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione 2024 del Mondiale di Formula 1. A partire dalle 13:30 seguiteci su questa pagina! Saranno presenti: Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

e Alex Albon (Williams).

Eccezionalmente questo weekend sarà tutto anticipato di un giorno in osservanza del Ramadan, la gara si disputerà sabato alle 16:00.

Diretta Conferenza Stampa GP Bahrain a partire dalle 13:30

13:54 Conferenza conclusa. Grazie per averci seguito!

13:51 Alonso su giovani in Formula 1: “La F1 è uno sport impegnativo, sarebbe bello vedere più test ci sono team che possono già portare dei programmi anche per la Formula 2 come Antonelli ma penso che non sia la preparazione più adatta. Penso che sia impossibile organizzare un programma di test per preparare un pilota giovane, anche se metti un esordiente su una vettura avrà un giorno e mezzo prima di iniziare la stagione”

13:48 Alonso su Mercedes: “Prima devo decidere se voglio continuare, adesso mi sento bene ma è un calendario impegnativo, ci sarà un regolamento nuovo nel 2026 che forse mi può tentare o no”

13:46 Hamilton su decisione di andare in Ferrari: “E’ stato un inverno difficile ed inconsueto, gli inverni sono sempre più corti come ha detto Carlos. Ho riflettuto molto, ho avuto una questione con il management, è stato tutto concluso in termini amichevoli. Ci sono tante cose da fare, tutto sta nel trovare le persone giuste. Gennaio è il mese in cui tutto è stato sconvolto, ho passato tanto tempo da solo per mettere a posto tutti i conti e prendere la decisione giusta, penso di averla presa. So che Mercedes vincerà ancora dei titoli e sono fiero di aver fatto parte di questo percorso. Sarò sempre parte del processo di sviluppo ma sono entusiasta pensando alla nuova sfida”

13:45 Alonso su nuova stagione: “Il circuito del Bahrain è molto particolare quindi dovremo attendere qualche gara per capire la situazione del team, le cose nei test hanno funzionato come ci aspettavamo, quello che vedo all’interno del team è un approccio diverso. Credo che quest’anno abbiamo iniziato con una buona base e con tanti programmi da fare nel corso della stagione”

13:43 Hamilton su ultima stagione in Mercedes: “Non cambia nulla in realtà, sono andato in fabbrica lunedì, vogliamo attaccare, tutti sono concentrati sul loro lavoro, c’è così tanto affetto nel team e io continuerò sempre ad amarlo e tutti hanno capito la mia scelta, garantendomi un supporto incredibile. Sarà emozionante ogni settimana perché già la prova del sedile è stata l’ultima, così come i test invernali, ci saranno tante esperienze emozionanti e faremo tutto insieme”

13:41 Sainz su futuro: “Non so dove andrò ma voglio dare il massimo in questo ultimo anno con la Ferrari dando il mio meglio per tutti a Maranello. La situazione è cambiata tanto nell’inverno ma ho bisogno di tempo per capire quale sarà il progetto che mi darà l’occasione di diventare campione del mondo”

13:39 Verstappen su Horner: “Sono molto concentrato sulle mie prestazioni ma spero che la situazione venga risolta molto presto. E’ importante che tutti stiamo uniti”

13:39 Hamilton su Russell leader Mercedes: “Russell ha fatto tanta strada da quando era alla Williams, è molto vicino a Toto e sono sicuro che quella sarà la sua pozione”

13:38 Sainz: “Una delle stagioni più lunghe, ci stiamo preparando, gli inverni e i test sono sempre più brevi. Abbiamo fatto un buon test, comprendendo la vettura e completando il programma. Mi sento bene per questa gara”

13:37 Hamilton: “Atmosfera nel team buona, c’è tanta motivazione, abbiamo una piattaforma migliore su cui lavorare ma ci sono delle aree da sistemare, siamo contenti rispetto all’anno scorso anche se non lottiamo ancora con i migliori”

13:36 Albon: “Le posizioni sono cambiate, l’ordine potrebbe cambiare ma la Red Bull ha un vantaggio notevole, il centro gruppo è ravvicinato e quello deve essere il nostro terreno da caccia”

13:35 Alonso: “Il circuito è cambiato molto in 20 anni, ricordo ancora le mie vittorie, nel 2010 abbiamo corso nel circuito più lungo. La pista ha mantenuto il suo carattere, molto esigente sui freni ma ora le temperature sono più agevoli per tutti correndo di sera”

13:34 Verstappen: “Abbiamo fatto tanti giri, tutto è andato secondo il programma e la situazione è molto promettente. Sono entusiasta di iniziare”

13:32 Inizia la conferenza! Il primo a parlare è Norris: “Abbiamo un’idea approssimativa sul nostro livello ma non sappiamo come hanno lavorato gli avversari. Siamo in una posizione migliore rispetto all’anno scorso”

