Formula 1 | Alpine, entrambi i piloti fuori dalla top dieci nelle libere: Gasly a muro a fine giornata

Diverse difficoltà per l’Alpine in quel di Suzuka. La squadra francese ha molto da lavorare in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica, considerando il dodicesimo posto di Ocon e il diciannovesimo di Gasly al termine della seconda sessione di prove libere di oggi. I margini sono parecchio ristretti tra i diversi team, ma la A523 sembra un attimo soffrire di più, anche visto l’alto degrado delle gomme presente sul tracciato giapponese. Per concludere la giornata al peggio, Gasly ha sfracellato la sua vettura contro le barriere.

“Giornata impegnativa per noi, abbiamo imparato molto in entrambe le sessioni – ha dichiarato Ocon. Ci sono stati dei miglioramenti tra una sessione e l’altra e siamo riusciti a completare dei giri competitivi nel pomeriggio. Ci vogliono tre o quattro decimi per guadagnare qualche posizione, ci sono margini davvero ristretti tra le vetture in pista. C’è tanto lavoro da fare nel corso della notte, speriamo di essere in forma domani e avere un’altra buona qualifica”.

“In questa fase del weekend sono sicuro che ci sia tanto lavoro da fare – ha ammesso uno scocciato Gasly. Sfortunatamente la giornata si è conclusa con un piccolo fuori pista in curva 9 alla fine della seconda sessione, dove ho perso leggermente l’anteriore e non sono riuscito a correggere in tempo la traiettoria, quindi sono andato contro le barriere. In termini di prestazioni, ci sono molto cose da valutare sia per quanto riguarda la simulazione di qualifica che il passo gara, e le gomme qui sono difficilissime da gestire ed è qualcosa che dobbiamo tenere d’occhio per cercare di sfruttare ogni occasione in questo weekend. Lotta serrata, con uno o due decimi cambiano tante posizioni, quindi domani conterà ogni dettaglio”.