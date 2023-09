F1 | Williams, Albon settimo, ma che fatica sul passo gara!

Sono tanti gli interrogativi in casa Williams dopo la prima giornata di prove libere a Suzuka. Il team di Grove sembra aver trovato una migliore configurazione per la qualifica; a dimostrarlo i tempi di Alex Albon: il thailandese è ottavo nelle FP1, settimo nella seconda sessione, ad otto decimi da Verstappen. La situazione si capovolge, però, sul passo gara: il degrado è alto e la vettura non riesce a mantenere la performance con pieno carico di carburante. Albon è già rassegnato: dovrà compromettere l’assetto da qualifica se vorrà avere delle chance di conquistare punti a Suzuka.

“E’ andata bene. Come ci aspettavamo, i tempi sul giro secco sono buoni, ma fatichiamo invece sul passo gara: dobbiamo capire perché abbiamo così tanto degrado. Dovremo ricominciare tutto e magari sacrificare l’assetto da qualifiche per cercare di esser più veloci domenica. Vedremo come andrà”.

Cinquantadue giri completati per Logan Sargeant, al debutto sul circuito giapponese. Il rookie è rimasto comunque confinato alla fondo della classifica, ma in questa giornata Logan si è concentrato sulla pista, sopratutto su come migliorare il primo settore.

“E’ stato davvero bello guidare a Suzuka per la prima volta, ma questa pista non è per niente facile, specialmente nel primo settore. Stiamo lavorando sodo per settare la vettura: sembra che non così facile come per le altre piste, per cui stiamo andando per gradi, ma vedo già dei miglioramenti tra le FP1 e le Fp2. Dal punto di vista del pilota, devo concentrarmi sul primo settore, è quello dove perdo più tempo. Riguardo la vettura, ci sono alcuni miglioramenti da fare sul bilanciamento in curva. Inoltre c’era molto degrado oggi e non siamo riusciti ad essere costanti durante la simulazione gara. Le cose però migliorano sul giro secco”.