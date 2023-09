Formula 1 | Mercedes soffre tantissimo le curve ad alta velocità di Suzuka

Il venerdì della Mercedes a Suzuka è stato molto complicato. La squadra di Brackley ha chiuso la giornata con la quinta posizione di Russell e la quattordicesima di Hamilton, con il sette volte campione del mondo in grande difficoltà e con pochissima fiducia nella sua W14. La vettura anglo/tedesco soffre e non poco le curve ad alta velocità del tracciato nipponico, in particolare il primo settore dello Snake è un vero e proprio tallone d’Achille per i due piloti britannici. Non sarà facile essere della partita per il podio, affare che, oltre alla Red Bull, al momento sembra riguardare McLaren e Ferrari.

“Siamo stati sulla difensiva – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Sia la prima che la seconda sessione si sono rivelate difficili per noi, ed entrambi i piloti hanno detto di avere problemi per quanto riguarda aderenza e bilanciamento della vettura. Abbiamo fatto delle modifiche prima delle Libere 2 e siamo riusciti a imparare qualcosa. Tuttavia, sappiamo che dobbiamo migliorare in vista di domani. Non siamo abbastanza forti nelle curve più veloci, il primo settore è particolarmente complicato per noi, ed è qui che lavoreremo sodo stasera”.

“George ha riscontrato dei lievi miglioramenti sul giro secco, ma stiamo affrontando le stesse sfide sia sulla simulazione di qualifica che sul long run. In un certo senso è incoraggiante, perché se riusciamo a migliorare un aspetto, dovrebbe succedere la stessa cosa anche per l’altro. Non sottovalutiamo il lavoro che dobbiamo fare per essere più forti in questo fine settimana”.