Formula 1 | Alpine, delusione dopo il Gran Premio del Canada

Ci si aspettava qualcosa in più dall’Alpine a Montreal. Molto probabilmente però, la prestazione inedita della Ferrari in questa stagione ha rimesso un po’ tutto in ordine per quanto concerne la forza in pista dei vari team, ed è giusto pensare come i francesi siano ad oggi la quinta monoposto del lotto. Ocon e Gasly però sono stati in grado di portare a casa soltanto quattro punti, e il tutto grazie all’ottavo posto dell’ex Racing Point, visto che Pierre non ha rimontato dopo una qualifica compromessa, per non dire rovinata, da Carlos Sainz.

“Non è stata una gara facile per i nostri ragazzi – ha detto Otmar Szafnauer, team principal dell’Alpine. Esteban ha concluso in zona punti, mentre Pierre non è riuscito a riprendere la top ten. Penso che ci siano tante cose da imparare, visto che entrambe le Ferrari, Perez e Albon hanno fatto funzionare la strategia a una sosta, mentre noi avevamo pianificato un pit solo convertito in due con le due vetture, ma non era l’approccio ottimale visto il risultato finale. Esteban ha fatto un buon lavoro, specialmente all’inizio quando si trovava in quarta posizione, dietro al gruppo di testa, mentre Pierre ha avuto un pomeriggio complicato, sfortunato anche con la Safety Car essendosi fermato prima per non incontrare traffico. Come in Spagna, si è visto come la posizione di partenza conquistata in qualifica sia fondamentale e il suo weekend è stato penalizzato da quanto accaduto nella giornata di sabato. Dobbiamo ottimizzare ogni opportunità e capitalizzare il nostro ritmo di gara convertendolo in punti. In Austria dovremo fare più punti in entrambe le gare in programma”.