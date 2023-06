F1 | Mick Schumacher guiderà la Mercedes di papà Michael al Festival di Goodwood

Mick Schumacher parteciperà al Festival della Velocità di Goodwood del prossimo 14-16 luglio guidando la Mercedes W02 del 2011 di papà Michael. Il giovane tedesco, alla sua prima presenza in questo fantastico evento ci sarà sia sabato che domenica. La vettura è stata la seconda prodotta dalla Mercedes dopo il ritorno nel 2010 ed era guidata appunto da Schumi e Nico Rosberg. Grazie al lavoro di quella stagione, la Mercedes ottenne il quarto posto costruttori, e Michael stesso arrivò quarto nel Gran Premio del Canada, suo miglior risultato in quell’anno, mentre nel 2012 riuscì a prendere una straordinaria pole position a Monaco e un terzo posto a Valencia, suo ultimo podio in carriera.

“Sarà spettacolare correre con la vettura di mio padre – ha detto Mick. Sarà solo un breve giro, ma provare questa generazione di vetture sarà grandioso, e sapere che ha corso con questa monoposto lo rende ancora più speciale, ci saranno tante emozioni da parte mia. Ho avuto la fortuna di guidare una delle sue Benetton e alcune Ferrari con le quali ha corso, ma questa sarà la prima volta su una Mercedes e sono sicuro che ne uscirò con un grande sorriso stampato in faccia”.

Oltre a questa vettura ci sarà anche la W12 campione del mondo costruttori nel 2021, e alla guida vedremo il messicano Esteban Gutierrez: questa monoposto non ha certo bisogno di presentazioni, guidata da Hamilton e Bottas è riuscita a vincere nove volte e ha permesso al team di conquistare l’ottavo campionato costruttori consecutivo, pur con l’amaro in bocca per il sette volte iridato britannico, beffato da Verstappen nel famoso ultimo giro di Abu Dhabi.

5/5 - (1 vote)