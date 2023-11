Formula 1 | Mercedes, Wolff: “Siamo delusi, ci aspettavamo di più”

Delusione in casa Mercedes per il risultato nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Russell si è portato a casa quella che sembra essere una buona quarta posizione, ma il pilota inglese si aspettava di più dopo le ottime prestazioni fatte vedere in prova libera. Chiaramente, dall’altra parte lo scoramento è maggiore, perché Hamilton è stato escluso in Q2 e domani partirà dall’undicesima posizione, con il campione inglese quindi chiamato a una rimonta per garantire alla squadra il secondo posto nel mondiale costruttori.

“La terza sessione di libere è andata bene, quindi siamo delusi per non essere riusciti a replicarci in qualifica – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes. Sia Lewis che George hanno faticato con l’aderenza e le prestazioni generali della vettura. Le nostre aspettative erano più alte, ma la quarta posizione era il massimo che potevamo ottenere, possiamo accontentarci. Lewis ha avuto una giornata più difficile per via dell’eliminazione in Q2 per pochi millesimi, dobbiamo capire perché abbia faticato così tanto dopo una PL3 promettente. E’ stata una sessione impegnativa per tutti e il gruppo è così ravvicinato, quindi dobbiamo lavorare duramente stanotte e dare il massimo domani per concludere la stagione con una nota positiva e garantirci la seconda posizione nel mondiale costruttori”.