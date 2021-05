Formula 1 | AlphaTauri annuncia una nuova partnership con ICM.com

Scuderia AlphaTauri ha annunciato oggi la nuova partnership con ICM.com, fornitore globale multi-regolamentato di servizi finanziari con sede nel Regno Unito.

ICM.com è una società internazionale di online Foreign Exchange (FOREX) e CFD e opera a livello globale, proprio come la Scuderia AlphaTauri impegnata nelle 23 gare del Mondiale 2021 di Formula 1. La nuova partnership inizierà con l’iconico Gran Premio di Monaco e pone le basi per una collaborazione a lungo termine.

La partnership con la Scuderia AlphaTauri accelererà la strategia globale di brand awareness di ICM.com attraverso campagne di marketing sulle piattaforme social e digitali del team. Inoltre, il marchio accompagnerà il team in diverse attività collaterali ed entrambi i piloti sfoggeranno il logo sull’abbigliamento da gara e sul team kit. Ulteriore visibilità sarà data nel garage del team e sulla AT02.

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri

“Sono lieto di annunciare questa entusiasmante partnership con ICM.com che – come la Scuderia AlphaTauri – opera ogni giorno a livello globale. In qualità di team che gareggia in un campionato internazionale, siamo quotidianamente esposti a transazioni FOREX, una delle competenze chiave del business di ICM.com. È fantastico accogliere in squadra una società così orientata al futuro e non vediamo l’ora di costruire un rapporto solido durante questa stagione”.

Shoaib Abedi, fondatore e CEO di ICM.com

“Siamo entusiasti di entrare nel mondo della Formula 1 con questa partnership: l’apice delle corse in monoposto, riconoscibile per le sue auto dall’aspetto ultraterreno dalle velocità fenomenali. Con un’audience cumulativa di quasi 2 miliardi di telespettatori e una fan base molto attiva, la partnership con Scuderia AlphaTauri aggiungerà un valore significativo alla strategia di brand awareness di ICM. Con gare in 23 paesi, la Formula 1 è davvero una piattaforma globale, in linea con la visione di ICM che copre attualmente oltre 20 paesi”.

Informazioni su ICM

ICM è un fornitore di servizi finanziari con sede in Regno Unito e regolamentato dalla FCA. Offre accesso a una vasta gamma di prodotti di trading, comprese valute, materie prime e azioni sia per una clientela retail che istituzionale.

ICM.com ha iniziato la propria attività nel 2009 nel Regno Unito e si è espanso rapidamente in tutto il mondo per soddisfare la clientela retail e istituzionale a livello globale, con uffici locali in Regno Unito, Europa, America Latina, Medio Oriente e altri Paesi.