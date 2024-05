F1 | Red Bull, Marko: “Non ci sarà nessuno calo prestazionale con l’addio di Newey”

Per Helmut Marko non ci sono dubbi: Adrian Newey continuerà ad essere parte attiva del mondo della Formula 1 con un’altra squadra. Ed è stato recentemente proprio lo stesso Newey, in una chiacchierata live su Youtube con l’amico Eddie Jordan, a svelare per la prima volta – dopo il comunicato ufficiale dello scorso 1 maggio che ha sancito l’addio alla Red Bull che avverrà nel primo trimestre del 2025 – che il mondo del Circus continuerà ad essere parte integrante della sua carriera da ingegnere in quanto è attratto dalla possibilità di lavorare per un’altra squadra.

Tra le destinazioni più probabili ci sarebbe la Ferrari che in Newey vedrebbe il nuovo faro tecnico in vista del nuovo ciclo regolamentare al via dal 2026.

“Rimarrà in Formula 1, ne sono certo – ha dichiarato Marko a Kleine Zeitung – Adrian Newey è il progettista di maggior successo dalla fondazione della Formula 1”.

Marko, parlando del futuro Red Bull senza Newey, ha poi aggiunto: “D’altro canto abbiamo impostato molto bene la nostra squadra tecnica con i giovani. C’è Ben Waterhouse e l’affermato Pierre Wache. Per questo non credo che ci sarà un calo di prestazione tecnica”.