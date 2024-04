F1 | McLaren, Piastri e Norris in top 10 nella prima sessione di libere

La McLaren deve prendere in considerazione soltanto quanto accaduto nella prima sessione di libere. A Suzuka infatti, le PL2 non sono state indicative per via della pioggia caduta, e questo ha costretto i piloti a stare ai box per la quasi totalità del tempo. Piastri e Norris hanno chiuso quindi la PL1 in ottava e decima posizione, sorprendendo forse in negativo, visto che in Giappone ci si aspetta molto dalla MCL38. Sono comunque soltanto prove libere, per giunta una sessione sola disputata, quindi non possiamo fare osservazioni di alcun tipo prima della terza sessione di domani mattina (ore 4:30 italiane).

“Non è successo molto nella seconda sessione, ma sono riuscito a completare un paio di giri in condizioni difficili – ha detto Piastri. Penso che nel complesso sia stata una buona giornata, è difficile però dare una chiara lettura del ritmo di tutti, ma comunque credo che siamo in una posizione interessante. Prendiamo ciò che abbiamo a disposizione nei dati raccolti e cercheremo di saperne di più domani mattina in vista delle qualifiche”.

“Giornata poco impegnativa – ha dichiarato Norris. E’ stato un peccato non aver girato molto al mattino per via della bandiera rossa, e poi anche nel pomeriggio con la pioggia caduta nella seconda sessione. Mi dispiace per tutti i tifosi venuti a guardare le prove oggi in tribuna. La macchina si comporta abbastanza bene, sono fiducioso, penso che potremo avere un ottimo feeling finale prima di andare in qualifica. Lavoreremo duro per metterci in una posizione competitiva”.