Ferrari | La SF-24 in pista a Fiorano nel filming day [VIDEO]

La Ferrari ha presentato il 13 febbraio scorso la SF-24, la nuova vettura di Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due piloti della Rossa sperano di avere tra le mani una monoposto finalmente competitiva per le alte posizioni della classifica, anche se la Red Bull presentata ieri, decisamente diversa dalle aspettative, fa ancora paura, quantomeno sulla carta. Il giorno dopo la nascita della macchina, i due Carletti l’hanno portata in pista a Fiorano per una sessione di filming day, che da quest’anno ricordiamo non è più di 100 km, ma il doppio, ossia 200 km. Dalle immagini di Italiansupercarvideo, possiamo vedere qualche estratto della giornata, e parte le riprese, i piloti hanno cercato di prendere confidenza con la vettura reale dopo mesi e mesi di test al simulatore.



