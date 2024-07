Ferrari | Sainz: “Siamo sempre quattro decimi più lenti di McLaren e Red Bull”

La Ferrari migliore nelle qualifiche di Budapest è stata quella di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, ultimamente, si trova molto più a suo agio con la SF-24 rispetto al compagno di squadra, un aspetto divenuto costante nelle ultime settimane, praticamente dopo l’aggiornamento di Barcellona, riproposto qui all’Hungaroring con un fondo vettura evoluto rispetto a quello visto in Spagna. Per il madrileno dunque una quarta posizione che gli consentirà di stare lì in zona podio, così da approfittare di qualche sbavatura da parte dei due McLaren e di Verstappen, sia sul giro secco che sul passo gara praticamente imprendibili per la Rossa di Maranello.

“Considerando la posizione nella quale ci troviamo, non si poteva fare meglio della quarta oggi – ha ammesso Sainz al ring delle interviste. Siamo stati sempre più lenti di tre o quattro decimi di McLaren e Red Bull, per tutto il weekend, eccezion fatta per la prima sessione di prove libere di ieri. Il quarto posto su un circuito difficile come l’Hungaroring è sempre buono, vedremo domani cosa potremo fare, ma in tutto il fine settimana ho fatto sempre dei bei giri, anche nelle tre sessioni di qualifica di oggi”.