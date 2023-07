Formula 1 | Ferrari delude a Budapest: pochi millesimi condannano Sainz e Leclerc

Lotta sul filo dei millesimi per la Ferrari dalla prima all’ultima fase: il nuovo formato, con mescole obbligatorie dalla hard del Q1 alla soft del Q3 ha contribuito a rendere ancora più incerto l’esito delle qualifiche, facendo uscire prima del momento conclusivo anche alcuni piloti di vertice tra i quali Carlos Sainz. Charles Leclerc prenderà il via dalla sesta posizione sulla griglia, mentre il suo compagno spagnolo si schiererà dall’undicesima piazzola. Il Q1, affrontato con gomme hard ha visto la pista costantemente affollata, dal momento che l’asfalto migliorava man mano che le monoposto giravano: per questo motivo nessun pilota si è fidato a rimanere in garage dopo il primo tentativo e tutti hanno montato un nuovo treno di gomme.

Charles e Carlos hanno superato il turno e si sono preparati ai due giri lanciati con pneumatici a mescola media. Una volta ancora l’evoluzione del tracciato ha fatto la differenza e tutti i protagonisti sono stati in grado di migliorarsi nel secondo assalto al tempo. A rimanere beffato dai millesimi in questa fase è stato Sainz, che con 1:17.703 ha concluso undicesimo, primo degli esclusi in una classifica serratissima. Basta pensare che lo spagnolo si è piazzato a due millesimi da Fernando Alonso ma che la distanza dalla terza piazza di Max Verstappen era di appena 156 millesimi. Nell’ultima fase, con gomma soft, Leclerc ha effettuato due tentativi al pari degli altri piloti: il monegasco nel secondo giro lanciato ha ottenuto come miglior tempo un 1:16.992 che gli è valso la sesta posizione.

Gestione gomme fondamentale. In vista di oggi la corsa si presenta aperta e come sempre in Ungheria la gestione delle gomme sarà cruciale. I due piloti Ferrari hanno il potenziale per recuperare posizioni: da percorrere ci sono 70 giri, il via sarà alle ore 15 locali.