Ferrari | Leclerc in terza fila a Budapest: “Non posso essere contento”

Terza fila per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. La Ferrari si è confermata come terza/quarta forza nel sabato di Budapest, con il monegasco che non è riuscito ad andare oltre il sesto posto. Ancora una volta dunque, McLaren e Red Bull sono risultate imprendibili, mentre la Mercedes è stata più raggiungibile, anche se l’uscita di Russell in Q1 per un errore di valutazione del team ha certamente aiutato anche il piazzamento delle due SF-24.

Per quanto riguarda Charlbes, nello specifico, forse si poteva ambire a una quinta piazza che però non avrebbe cambiato di nulla le carte in tavola, e con il solo set di gomme morbide nuove disponibile per la Q3, si è scelto di usarle nel primo tentativo, visto che la pioggia minacciava l’Hungaroring, ma anche in questo caso non è arrivata, così come accaduto a Silverstone. In questa occasione però tutti avevano le stesse informazioni, evidentemente sbagliate.

“Non posso essere contento – ammette Leclerc in mixed zone. Devo dire che in questo weekend il feeling è stato migliore, ma la performance non c’è ancora. Il giro in Q3 non è stato brutto, mi è successa una cosa simile all’ultima curva del Qatar, quando ho scalato la marcia quando non volevo, ma è una cosa sul volante che guarderemo. A parte questo, il giro era per una quarta o quinta posizione, non di più, è la nostra posizione oggi, non potevamo fare molto di più”.