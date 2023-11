Ferrari | Sainz fallisce la rimonta ad Abu Dhabi

Finale di stagione assolutamente da cestinare per Carlos Sainz, che ad Abu Dhabi ha provato a rimontare dalla sedicesima posizione di partenza con una strategia invertita, montando però due volte la gomma hard in attesa di una Safety Car che non è mai arrivata. Alla fine ha montato le gomme soft all’inizio del penultimo giro, ma la classifica della Formula 1 lo indica come ritirato. La Ferrari non è riuscita a chiudere al secondo posto nel mondiale costruttori davanti alla Mercedes, ed effettivamente l’assenza dello spagnolo, quasi sempre fuori dalla zona punti oggi, si è fatta sentire.

“E’ stata una gara veramente difficile – ha ammesso Sainz a Sky. Partire con la hard, nel primo stint, non ci ha permesso di fare i progressi che speravamo, ma è una cosa di tutta la stagione, perché ogni volta che partiamo con questa gomma, per chissà quale ragione non riusciamo a correre come speravamo. Abbiamo tentato nella fortuna, non è arrivata ma ti dico la verità, queste due gare sono state molto complicate per me sin da quell’incidente a Las Vegas niente è andato bene, ho perso un sacco di punti e l’opportunità di finire al secondo posto nel mondiale costruttori. Peccato perché l’ultima parte della stagione stava andando veramente bene”.