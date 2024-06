Ferrari | Leclerc: “Con Sainz tutto bene, sui social sembra sempre l’affare del secolo”

La Ferrari vuole tornare a fare bene. Dopo le gare deludenti di Spagna e Austria, la Scuderia di Maranello è chiamata al riscatto su un tracciato, quello di Zeltweg che potrebbe sorridere alle caratteristiche della SF-24 Evo. Lo spera anche Charles Leclerc: il monegasco è arrivato quinto a Barcellona, preceduto dal brutto ritiro di Montreal. Qui il #16 ha vinto nel 2022 dopo una super gara chiusa anche con un problema all’acceleratore e che gli ha reso l’ultima parte della corsa molto problematica. Il pilota della Rossa parla anche del rapporto con Sainz dopo il battibecco avuto nel dopo gara del Montmelò.

“Con Carlos è tutto ok – ammette Leclerc. Abbiamo discusso come sempre e tra noi non ci sono problemi di alcun genere. Ci conosciamo da anni, sappiamo delle tensioni che nascono dopo le gare per via dell’adrenalina, ma poi si sistema tutto e non sono preoccupato di quello che accadrà da ora in avanti. Se guardi i social media sembra la questione del secolo, ma non ci sono problemi fra noi. Magari succederanno altre cose, ma non ho timori in merito e siamo rientrati in aereo insieme dopo Barcellona”.

“Il potenziale c’è: bisogna ottimizzare il pacchetto, dopodiché torneremo nella lotta. Il lavoro al simulatore è andato bene, credo che in Austria saremo lì a giocarcela. Facciamo fatica nelle curve lunghe e lente, qui ce ne sono meno e quindi potrebbe essere ok per noi. In Spagna tutto è andato al di sotto delle nostre aspettative, mentre in Canada le cose non sono andate bene. Spero di tornare a lottare per pole e vittoria, questa è una delle mie piste preferite”.