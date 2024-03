La Ferrari è stata costretta a sostituire Carlos Sainz nel corso del weekend del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Lo spagnolo è stato operato d’urgenza di appendicite dopo i malesseri dei giorni scorsi, e il suo posto è stato preso da Oliver Bearman, pilota britannico e che compirà 19 anni il prossimo 8 maggio. Nato a Chelmsford, Ollie, così viene chiamato da tutti è entrato a far parte della Ferrari Drive Academy nel 2021. Talento cristallino, con una trafila nei kart fino al 2019, esordisce in monoposto nel 2020 nella Formula 4 tedesca (ADAC), categoria che vincerà l’anno successivo insieme al campionato italiano, diventando il primo pilota in assoluto ad ottenere il successo in entrambe le categorie nella stessa stagione.

Oliver Bearman impegnato con la Ferrari SF-24 nelle libere di Jeddah

Entrato in FDA, corre in Formula 3 con la Prema nel 2022, conquistando una vittoria e sette podi, e questo lo porterà fino al terzo posto nel campionato a soli sette punti dal campione Martins, oggi in Formula 2, categoria che Bearman affronterà nel 2023, sempre con Prema. Lo scorso anno prende parte a due sessioni di prove libere con la Haas, mentre a inizio 2024 diventa il terzo pilota ufficiale della Ferrari. Conquista la pole position del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 2 nella giornata di ieri, ma non prenderà parte alle due gare perché impegnato proprio con la Ferrari di Sainz.