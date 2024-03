Ferrari | Intervento riuscito per Carlos Sainz

E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha scoperto questa mattina di avere l’appendicite, ed è stato operato d’urgenza a Jeddah. Tutto è andato secondo i piani, e lo spagnolo sta adesso riposando dopo l’operazione. Se tutto dovesse andare come previsto, Sainz potrebbe essere a disposizione per il prossimo Gran Premio d’Australia, in programma tra due settimane a Melbourne. Il suo posto nel corso di questo weekend è stato preso da Oliver Bearman, britannico e terzo pilota della Rossa. Ci uniamo agli auguri della Ferrari e di tutto il mondo della Formula 1 nei confronti di Carlos, speriamo in una prontissima guarigione.

Update on @Carlossainz55:

Carlos is out of surgery. Everything went well and he is now resting at the hospital. We're sending him our full support for a quick recovery 🙏 pic.twitter.com/m3ZoXXzBPQ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024