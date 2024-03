DIRETTA F1 | GP Arabia Saudita 2024: LIVE Qualifiche [LIVE TIMING E COMMENTO]

Diretta Qualifiche GP Arabia Saudita – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita. A partire dalle 18:00 ci collegheremo con il circuito di Jeddah per seguire le tre sessioni di qualifica che determineranno la griglia di partenza della gara prevista per domani sera alle 18:00. Come vi abbiamo anticipato nel terzo turno di libere, Carlos Sainz non sarà presente per il resto del weekend a causa di un’intervento di appendicite. Lo spagnolo è già stato operato con successo ma non si conoscono ancora i tempi di recupero. Lo spagnolo è sostituito da Oliver Bearman che ha ben figurato al suo debutto in Formula 1, con il decimo tempo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE