F1 | GP Arabia Saudita, risultati libere 3: Verstappen davanti a Leclerc, Bearman in top dieci

F1 GP Arabia Saudita risultati libere 3 – Max Verstappen ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A conferma dei valori emersi nelle libere di ieri pomeriggio, l’olandese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc, lontano dalla vetta meno di due decimi, e l’altra Red Bull di Sergio Perez, apparsa comunque nel pieno della lotta per la conquista della pole position.

GP Arabia Saudita, in arrivo una qualifica equilibrata

Un pacchetto di “mischia” importante che fa pensare ad una qualifica equilibrata e ricca di sorprese. Con il quarto tempo si è classificato George Russell con la prima Mercedes, ancora non totalmente soddisfatto del feeling mostrato in vettura, seguito a ruota da Lando Norris, Fernando Alonso e Lance Stroll. Completano la graduatoria della top dieci Oscar Piastri, Lewis Hamilton e la sorpresa Olivier Bearman, salito sulla seconda SF-24 in sostituzione di Carlos Sainz. Lo spagnolo, ricordiamo, è stato operato questa mattina di appendicite e non potrà prendere parte al proseguo del fine settimana.

Bearman in top dieci al debutto

L’inglese ha girato parecchio con gomme medie e hard, accumulando chilometri ed esperienza con la monoposto e il tracciato. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di ottenere il massimo possibile dalla qualifica di questo pomeriggio. Da notare che la sessione è stata interrotta sul finale per un contatto con le barriere di Guanyu Zhou. Appuntamento alle 19.00 di questa sera per la diretta della sessione di qualifiche dal tracciato di Jeddah Corniche, in Arabia Saudita.

FP3 CLASSIFICATION (60/60 mins) Ollie Bearman makes the top 10 on debut 👏👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/TrmcAocXIt — Formula 1 (@F1) March 8, 2024