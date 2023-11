Ferrari | Numeri, statistiche e curiosità sul Gran Premio in Brasile: l’ultima gioia targata Vettel

La Formula 1 si appresta ad affrontare in terzultimo appuntamento del mondiale 2023. La Ferrari è a caccia della Mercedes per il secondo posto nel mondiale costruttori, lontano 22 punti, un distacco rimasto invariato dopo quanto accaduto a Città del Messico. A Interlagos tappa importante considerando anche la presenza, per l’ultima volta fortunatamente della Sprint Race, la quale quindi metterà in palio punti che potrebbero risultare pesanti per la conquista della piazza d’onore alle spalle della Red Bull. Di seguito numeri, statistiche e curiosità inviateci dalla Scuderia di Maranello in merito al prossimo weekend di San Paolo.

NUMERI E CURIOSITÀ

3. Le Sprint disputate in Brasile inclusa quella di sabato prossimo, tutte corse a Interlagos, il circuito che ne ha ospitate di più. Quella di questo weekend sarà la dodicesima della storia: due si sono corse a Spielberg, mentre una volta si è gareggiato a Silverstone, Monza, Imola, Baku, Spa-Francorchamps, Lusail e al Circuit of the Americas di Austin.

4. I fusi orari presenti in Brasile, il Paese più grande dell’America del Sud. San Paolo si trova in quello di Brasilia, la capitale, con quattro ore di differenza rispetto all’Europa continentale e all’Italia. Gli altri fusi orari sono quello di Fernando de Noronha, che vale solo per alcune isolette nell’Oceano Atlantico (3 ore di differenza con l’Europa), quello dell’Amazzonia, usato negli stati del Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima (cinque ore di differenza con l’Europa) e quello dello stato di Acre – la cui città più importante è Rio Branco – che ha sei ore di differenza con l’Europa: questa timezone è stata reintrodotto nel 2013 dopo essere stata abolita per cinque anni.

16. I piloti di Formula 1 provenienti dallo stato di San Paolo, sul totale dei 31 brasiliani che hanno disputato almeno un Gran Premio. Tra loro i campioni del mondo Emerson Fittipaldi e Ayrton Sennanonché il primo pilota brasiliano ad aver disputato una gara, Chico Landi – nel Gran Premio d’Italia 1951 su una Ferrari 375 F1 – e quello che ne ha corse di più, Rubens Barrichello, che ha ben 323 Gran Premi all’attivo con 11 vittorie, nove delle quali su Ferrari.

64. I milioni di passeggeri che transitano ogni anno negli aeroporti di San Paolo. Ce ne sono tre: quello di Guarulhos (codice aeroportuale GRU), dai brasiliani detto Cumbica, è il più importante nonché il secondo dell’America Latina per traffico con i suoi 43 milioni di passeggeri. C’è poi quello di Congonhas (CGH), ad appena otto km dal centro di San Paolo, che gestisce 21 milioni di viaggiatori. Infine l’Aeroporto Campo de Marte, che opera però solo con jet privati e aerei leggeri.

4000. Il numero approssimativo di vipere dette “ferro di lancia dorato” (nome scientifico bothrops insularis) che vivono sull’isola di Queimada Grande, nello stato di San Paolo. Questo serpente è tra i più pericolosi al mondo: il suo veleno può essere letale in meno di un’ora, e se si considera che l’isola si trova a 90 km dalla terra ferma si intuisce come sia quasi impossibile sopravvivere a un morso di questo rettile. Sull’isola c’è un faro che per anni ha richiesto la presenza di un guardiano prima che venisse automatizzato ai primi del 900. L’ultimo di questi morì morso proprio da un serpente che era entrato nella notte da una finestra dimenticata incautamente aperta.

STATISTICHE FERRARI IN BRASILE

GP disputati 49

Debutto GP del Brasile 1973 (A. Merzario 4°; J. Ickx 5°)

Vittorie 11 (22,45%)

Pole position 7 (14,28%)

Giri più veloci 8 (16,33%)

Podi totali 32 (21,77%)

STATISTICHE FERRARI IN FORMULA 1

GP disputati 1071

Stagioni in F1 74

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 243 (22,69%)

Pole position 248 (23,15%)

Giri più veloci 259 (24,18%)

Podi totali 805 (25,05%)