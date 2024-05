F1 | Test Antonelli, la smentita di Mercedes: “Nessun confronto con Russell e Schumacher”

Nelle scorse settimane la Mercedes ha svolto diverse sessioni di test con Kimi Antonelli, giovane 17enne in procinto di fare il grande salto in Formula 1 nel 2025, magari proprio con le Frecce d’Argento. L’ultima di queste uscite è stata a Silverstone con la W13 del 2022, e alla guida, oltre al bolognese, si sono alternati anche Russell e Mick Schumacher. Diverse sono state le narrazioni in merito a queste prove, qualcuno le ha anche pensate come una sfida per vedere chi fosse più veloce, tanto da far credere come il pilota inglese non volesse dare il volante ad Antonelli perché alla fine della fiera è sembrato essere più veloce di lui. La squadra di Brackley però, quantomeno ufficialmente, ha voluto mettere a tacere certe speculazioni.

“Il test di Silverstone includeva Mick, Kimi e George – ha fatto sapere la Mercedes tramite un portavoce. Quella sessione è stata erroneamente etichettata come una sfida, ma non era assolutamente questa l’intenzione della squadra. E’ importante sapere come ogni pilota abbia completato programmi diversi, in giornate diverse e in condizioni di pista e meteorologiche diverse. Purtroppo ci sono state delle speculazioni non verificate e che hanno portato alla pubblicazione di conclusioni e confronti che non riflettono ciò che è accaduto. Sia Mick che Kimi hanno fatto un ottimo lavoro portando al termine i rispettivi programmi, con grande soddisfazione da parte del team e siamo impazienti di avere altre tre giornate impegnative la prossima settimana”.