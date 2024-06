F1 | Ferrari, Gené ammette: “Inevitabile pensare al campionato”

È passata poco meno di una settimana dallo scorso 26 maggio, domenica nella quale Charles Leclerc si è regalato la prima vittoria in carica sulla pista di casa di Montecarlo. Nel Principato il talento della Ferrari è stato pressocché perfetto, ottenendo quel primo gradino più alto del podio che aveva cercato a lungo negli scorsi anni così come Maranello che attendeva questa momento da sette anni. L’ultima affermazione rossa a Monaco risaliva al 2017, anno in cui la squadra del Cavallino ottenne addirittura una doppietta firmata Vettel-Raikkonen.

Discutendo delle prestazioni maturate finora in pista, Marc Gené ha affermato come sia inevitabile pensare di lottare per il campionato vedendo la distanza che separa la Ferrari dalla Red Bull. Nel Mondiale costruttori sono 24 i punti di differenza tra Maranello e Milton Keynes, mentre in quello piloti sono 31 quelli che separano Leclerc da Max Verstappen.

“Già venerdì era estremamente veloce – ha dichiarato Gené, intervistato dal podcast F1 Nation – Anche la vettura si è comportata molto bene, soprattutto nelle curve a bassa velocità. Era destino che oggi (domenica scorsa, ndr) sarebbe dovuto accadere quanto visto con Carlos che è stato reintegrato in terza posizione. La mancanza di soste ha reso la gara più facile per Charles. Era così importante perché sembrava che per lui ci fosse una maledizione a Monaco”.

Gené ha poi aggiunto: “Posso dirti che ha così tanto peso sulle spalle adesso. Sarebbe stato insopportabile se fosse accaduto qualcosa quest’anno o il prossimo. Sono così felice per lui. So che non dovremmo guardarlo, e Fred dice di non guardare al campionato ma è inevitabile. Guardi il campionato e 20 punti non sono niente. Ma adesso ci divertiamo e vedremo cosa succederà dopo”.