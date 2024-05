Ferrari | Leclerc: “Ho più fiducia di ieri, so cosa ci manca in qualifica”

Il podio di Charles Leclerc è comunque un buon risultato per la Ferrari, la quale ha chiuso a otto secondi da Verstappen e sette da Norris. Red Bull e McLaren avevano qualcosa in più rispetto alla SF-24 in formato Evo, ma questo non può e non deve ingannare gli appassionati: la Scuderia, con gli aggiornamenti, ha fatto un netto ed evidente passo in avanti, e in questo momento sembra che le gare di Formula 1 possano decidersi sui dettagli. Nulla si può dare per scontato, la lotta per la vittoria lo ha dimostrato. Charles, dal canto suo, non è mai contento quando non vince, però ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto lucide nel dopo gara, e nella sua Monte Carlo si punterà a vincere.

“Il mio passo è stato quello più costante, perché giravo in 20 basso per tutta la gara, gli altri invece sono stati più altalenanti – ha detto Leclerc. La McLaren per esempio ha salvato gli pneumatici con Lando all’inizio dello stint con le hard, mentre Oscar spingeva, poi però ho utilizzato più gomma all’inizio e non sono riuscito a tenerla fino alla fine. Bisognava fare qualcosa di diverso, ci è mancato il passo della McLaren negli ultimi giri ma non ho rimorsi: ho spinto tanto all’inizio, poi però mancava il passo rispetto a loro. Sono però più fiducioso di ieri, anche se non contento: dopo le qualifiche non sapevo cosa fare rispetto a Red Bull e McLaren nel primo settore, perché loro fanno qualcosa di strano con il motore in rettilineo, ma una volta che metteremo a posto questo dettaglio ci siamo, perché in gara siamo competitivi”.

“Sono rimasto qualche giro dietro Lando, forse avevo uno o due decimi di velocità, ma mi aspettavo una gara del genere. Bisogna mettere a posto la qualifica, perché quanto accaduto ieri è abbastanza chiaro, e Imola non è ottimale per giudicare gli aggiornamenti, così come non lo sarà Monaco, ma dopo abbiamo Canada e speriamo di vedere i miglioramenti sulla nostra macchina. Io sono venuto qua per vincere: dobbiamo avere la mentalità vincente, a Monaco tutto sarà possibile, perché lì pilota e assetto possono fare la differenza. Andremo per la vittoria”.