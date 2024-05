F1 | Mercedes, Hamilton fa il massimo a Imola: “Dobbiamo spingere ancora di più”

Sesto posto per Lewis Hamilton nel Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il campione britannico ha ottenuto il massimo, approfittando anche del weekend più che complicato di Perez. La Mercedes è la quarta forza in pista, e anche dopo gli aggiornamenti, pur avendo comunque migliorato al sua situazione complessiva, risulta essere parecchio distante dalle prestazioni di Red Bull, McLaren e Ferrari. Il pilota della Mercedes prova a tenere alto il morale nel team, anche in vista degli sviluppi che arriveranno nel prosieguo della stagione.

“La mia gara è stata tutto sommato buona – ha ammesso Hamilton. Ho commesso un errore che mi è costato circa cinque secondi, ma il mio ritmo di gara era abbastanza buono, quindi sono contento di come sia andata. Ho fatto una buona partenza ed è stato importante superare Tsunoda. Da lì in poi ho potuto allungare il mio stint e questo mi ha aiutato con la strategia a una sosta. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti qui a Imola, siamo migliorati. Sfortunatamente questo è leggermente mascherato dal progresso compiuto da altri, come McLaren e Ferrari. Continueremo a spingere per portare altri aggiornamenti e che possano aumentare le nostre prestazioni. Fino ad allora, faremo in modo di conquistare più punti possibili”.