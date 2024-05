Ferrari | Vasseur: “Impossibile fare di più, ma abbiamo tre macchine in sei secondi dopo 60 giri”

La Ferrari è tornata sul podio a Imola dopo 18 anni. La vittoria di Michael Schumacher nel 2006 è stata infatti l’ultima affermazione nei primi tre per la Scuderia di Maranello in riva al Santerno, e nelle tre edizioni precedenti alla gara di oggi, mai il Cavallino era riuscito a tornare in top tre. Ce l’ha fatta oggi Charles Leclerc, terzo a sei secondi da Verstappen. La prestazione di oggi della SF-24 non deve ingannare, perché le distanze sembrano essersi notevolmente ridotte, quantomeno su questo tracciato, ma stando alle parole anche del team principal Frederic Vasseur, da oggi in poi la Formula 1 vivrà di incertezze vista la competitività di Red Bull, McLaren e appunto Ferrari.

“Penso che sia stato un buon weekend – ammette Vasseur a Sky. Ringrazio i tifosi perché abbiamo visto qualcosa di speciale sotto al podio, hanno portato energia positiva per tutto il fine settimana. Abbiamo delle sensazioni contrastanti perché penso che oggi fosse impossibile fare qualcosa di più: quando spingevamo ci avvicinavamo, ma surriscaldavamo le gomme e non c’era tanta differenza di velocità che permettesse il sorpasso. Avremmo potuto fare un lavoro migliore in qualifica, perché partire davanti sarebbe stata una storia diversa, però ora concentriamoci su Monaco, si ripartirà da zero”.

“Oggi è stata una bella giornata per la Formula 1, con tre team in sei secondi dopo 60 giri, questo è positivo perché vuol dire che c’è meno di un decimo di differenza tra queste vetture, ed è molto bello per il campionato. Siamo in lotta con Max, bisogna fare ancora un piccolo passo in avanti ma ogni weekend sarà diverso e spero che a Monaco ci sia anche un epilogo diverso. Problemi sulla macchina di Carlos? Credo sia più un problema di traffico e gestione gomme: lui le surriscaldate troppo e ad un certo punto abbiamo cercato di coprire Hamilton e Russell dietro di noi. Hulkenberg? Non ci ho parlato ancora, magari avremo una discussione domani (ride, ndr)”.

Ferrari, Vasseur: “Tutto dipenderà da assetto e caratteristiche”

“Di pista in pista l’ordine in griglia sarà diverso, perché dipenderà da assetto e caratteristiche delle monoposto, quindi da Monte Carlo e Canada mi aspetto gare diverse e con classifiche diverse, penso sia positivo per la Formula 1. Non voglio fissare obiettivi, voglio solo pensare a weekend dopo weekend e rimanere sulla direzione giusta. E’ difficile capire per Monaco come andremo, perché non abbiamo sufficienti informazioni essendo un tracciato atipico, ma sono sicuro che avremo due piloti estremamente motivati. Saranno decisivi in gara i cordoli, ma non siamo male, dobbiamo trovare il giusto carico aerodinamico ma siamo in una buona posizione”.