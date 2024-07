Ferrari | Leclerc fuori in Q2: “Mai avuto feeling. Necessario tornare indietro con il pacchetto”

La Ferrari sembra aver intrapreso una strada tortuosa e dalla quale difficilmente riesce ad uscire. A Silverstone, dopo le prove comparative di ieri, la Scuderia e i piloti hanno deciso di tornare alla vecchia configurazione della SF-24, questo perché nel tracciato storico del Northamptonshire, i saltellamenti, quindi il porpoising o bouncing che dir si voglia, si è manifestato in maniera più pesante di quello che a Maranello si aspettassero, e per questo motivo dunque si è deciso di fare un passo indietro. E’ andata malissimo a Leclerc, undicesimo e quindi fuori già in Q2: il monegasco paga anche le due sessioni di ieri svolte con la nuova versione della monoposto, quella che di fatto è stata scartata, quindi abituarsi a una vettura diversa, peraltro in condizioni estreme con la pioggia copiosa scesa oggi, non è stato per nulla semplice e non ha quindi aiutato il lavoro del vincitore di Monaco.

“Non c’è mai stato feeling con la macchina – ha ammesso Leclerc in mixed zone. Ieri è stato difficile, abbiamo fatto le prove comparative che cercavamo e volevamo, oggi è stata presa una decisione, siamo andati in una direzione ma devo recuperare il tempo perso con la configurazione diversa. Questo non ci permette di ottimizzare i weekend, quando ci giochiamo il decimo di secondo in qualifica diventa complicato recuperare. Non deve essere però una scusa, il problema principale è che abbiamo perso passo da qualche gara. Per questa pista il bouncing era una limitazione più grande di quello che ci aspettavamo anche in paragone con le altre piste, quindi qui siamo tornati indietro, vedremo cosa succederà prossimamente”.