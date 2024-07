F1 | Mercedes, Russell: “Ad inizio anno impossibile sognare una pole a Silverstone”

È stato un sabato magico per tutti gli inglesi che hanno affollato le tribune di Silverstone. Le qualifiche del Gran Bretagna si sono concluse con ben tre inglesi nelle prime tre posizioni. Un risultato incredibile che ha visto conquistare la pole position dalla Mercedes numero 63 di George Russell.

L’alfiere della Stella è stata molto bravo ad avere la meglio nel duello con il compagno di squadra Lewis Hamilton, battuto per 171 millesimi, certificando come la squadra tedesca abbia ritrovato quella competitività che è mancata ad inizio anno.

“Che sensazione! – ha ammesso Russell al termine delle qualifiche – All’inizio di quest’anno non potevamo nemmeno sognare di arrivare in pole qui. Ora siamo io primo, Lewis secondo e Lando terzo. È davvero fantastico per questi tifosi che ci danno tantissima energia: grazie mille per tutto questo”.

L’inglese, continuando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “La macchina al momento sta dando delle bellissime sensazioni, stiamo cavalcando l’onda. L’atmosfera è fantastica ma sappiamo che domani la gara dobbiamo vincerla, anche se sarà difficile. Sia con Lando che con Max, che sarà veloce. L’energia aggiuntiva del pubblico? Sì, penso che per il pubblico di Silverstone sia un sogno averci nelle prime tre posizioni. E non vedo l’ora che arrivi domani per la gara per goderci questo pubblico fantastico”.