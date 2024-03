F1 | Red Bull, Perez: “Domani lotteremo alla pari con le Ferrari”

Terzo tempo per Sergio Perez nelle qualifiche all’Albert Park di Melbourne, preceduto dalla Ferrari di Carlos Sainz e dalla Red Bull gemella del poleman Max Verstappen. Il messicano ha esternato fiducia per la gara di domani, dove scatterà dalla seconda fila avendo accanto la McLaren di Lando Norris, soprattutto per quel che riguarda la lotta con la Ferrari.

“C’era qualcosa di più che potevo estrarre dalla vettura – ha dichiarato Perez al termine delle qualifiche – Sicuramente nel primo settore non sono andato bene come avrei potuto, ma sono abbastanza soddisfatto”.

Il messicano, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Considerando come è andato il weekend è stato una buonissima progressione, credo che domani potremo lottare alla pari con le Ferrari. Ma anche con gli altri perché la gara sarà lunga”.