Ferrari | Leclerc conserva un set di gomme medie per la gara

Sabato amaro in termini di risultati per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha chiuso la Sprint Race del Qatar in settima posizione, ma è stato retrocesso in dodicesima dopo una penalità di cinque secondi sul tempo di gara per aver violato più volte i track limits, purtroppo e desolatamente i veri protagonisti di questo weekend di Doha. Il monegasco ha optato per le gomme soft, e dopo una partenza lampo così come tutti coloro che hanno montato quella mescola, chi ha messo le medie ha avuto decisamente la meglio nell’ultima parte di gara. Per Charles comunque la scelta è stata quella giusta, così da avere un’idea chiara sul comportamento delle rosse nei long run.

“È stata una Sprint interessante – ha ammesso Leclerc. Non avevo più gomme soft nuove dopo la qualifica e lo Shootout, quindi mi sono schierato con un set usato, il che ha reso la sua gestione ancora più difficile. Per la gara le scelte della Sprint Race potrebbero darci un vantaggio visto che la media è sembrata una gomma molto forte, e noi ne abbiamo preservato un set in più rispetto ai nostri rivali. Se riusciremo a prenderci cura delle soft, sappiamo che anche quelle possono tornare utili, quindi la gara si presenta aperta”.