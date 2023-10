Formula 1 | AlphaTauri, sabato da dimenticare per Tsunoda e Lawson in Qatar

Formula 1 GP Qatar Sprint AlphaTauri – Sabato deludente per Yuki Tsunoda e Liam Lawson in Qatar, teatro del 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa di un errore nelle prime battute di gara, il pilota neozelandese ha concluso la propria Sprint a Losail sulla ghiaia, perdendo una ghiotta occasione di rimonta. Fuori dalla zona punti anche il driver nipponico, il quale si è focalizzato sulla raccolta dati e sull’ottimizzazione del set-up in vista della gara vera e propria di questa sera (diretta dalle 19.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV).

“Oggi non è stata una giornata facile, ma sembra essere la norma per i sabati Sprint”, ha affermato il giapponese. “Mi scuso con il team per aver oltrepassato i limiti della pista e per la mia comunicazione radio durante la SQ1. Non siamo riusciti a sfruttare al meglio le nostre prestazioni durante lo Sprint Shootout, il che mi causa frustrazione. Per quanto concerne la gara Sprint, il primo giro è stato impegnativo, in particolare a causa del vento. Tuttavia, ci siamo focalizzati sulla raccolta dei dati, sulla gestione della vettura e sul garantire il suo ritorno al box. Abbiamo raccolto molti spunti utili per domani e siamo in una posizione vicina alla zona punti. Quindi, ci concentreremo e cercheremo di tirare fuori il massimo dalla nostra macchina. I limiti della pista sono una sfida e la gestione degli pneumatici non sarà semplice, ma abbiamo ancora qualcosa in tasca. Speriamo di poterlo sfruttare al meglio e conquistare punti domani”.

Qui invece le impressioni di Lawson: “Oggi, nella SQ1 avevamo la velocità ma, purtroppo, ho commesso un errore nell’ultimo giro: ho preso troppo cordolo e il mio tempo è stato cancellato. Mi scuso con la squadra, che ha svolto un lavoro eccezionale e ha lavorato intensamente durante la notte per migliorare rispetto a ieri. Al primo giro della gara Sprint, la sabbia fuori dalla traiettoria ha giocato un ruolo cruciale. Ho avuto una partenza difficile sul lato sporco della pista, ma sono riuscito a inserirmi sulla traiettoria di gara alla curva 1, effettuando una manovra decisa e recuperando alcune posizioni. Tuttavia, alla curva 2, sono uscito dalla traiettoria e ho perso aderenza sul posteriore in un attimo. Mi dispiace enormemente per il team: considerando gli eventi della gara, avremmo forse potuto conquistare qualche punto oggi, ma il mio errore ci ha penalizzato. La macchina sembra in buone condizioni e domani farò tesoro della lezione di oggi. Il degrado degli pneumatici è stato notevole, quindi ci aspetta una gara impegnativa e lunga, ma analizzerò i dati questa sera per fare meglio domani”.