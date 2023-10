Ferrari | La gara di Sainz condizionata dalla gestione costante di gomme e temperature

Non poteva fare di più Carlos Sainz, quarto nel Gran Premio di Città del Messico e con tanti problemi dovuti alla gestione della sua Ferrari. Il pilota spagnolo non ha mai avuto il ritmo del compagno di squadra nel corso della domenica all’Autodromo Hermanos Rodriguez, lamentando degrado gomme sin dal giro di ricognizione. Nonostante tutto il caos, dovuto anche a una partenza tutt’altro che felice, il #55 è riuscito a tenere dietro Russell, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al surriscaldamento dei freni.

“Quella di oggi è stata una gara lunga e dura, in cui ho dovuto gestire costantemente gomme e temperature – ha dichiarato Sainz. Considerando il nostro passo penso che il risultato sia il massimo che si poteva ottenere. Entrambe le partenze sono state piuttosto caotiche, ma siamo riusciti a mantenere la calma e abbiamo messo in atto la strategia a una sosta che avevamo scelto già prima della bandiera rossa. In definitiva abbiamo conquistato dei buoni punti per la squadra e ora ci concentriamo sulla prossima gara, in Brasile con il formato Sprint”.

