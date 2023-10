F1 | Ferrari, Leclerc a podio in Messico nonostante i danni in partenza

Ventottesimo podio in carriera per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è riuscito a chiudere in terza posizione in Messico nonostante il caos iniziale. Partito malissimo dalla pole position, il monegasco è stato coinvolto in un incidente con Perez, il quale ha messo subito fuori gioco il messicano. Per questo, il pubblico ha fischiato Charles sotto al podio, ma di fatto la colpa, se proprio vogliamo trovarla, è stata dell’alfiere della Red Bull e idolo locale. Malgrado tutto, con un’ala danneggiata per metà gara e un probabile guaio alla sospensione, il #16 ha retto bene fino alla bandiera a scacchi.

Non è stata una gara facile – ha ammesso Leclerc. Al via sono rimasto stretto tra le Red Bull, purtroppo io e Checo ci siamo toccati e ad avere la peggio è stato lui, costretto al ritiro, mentre io me la sono cavata con dei danni all’ala anteriore. Nella seconda parte di gara ho faticato parecchio con le hard: alla seconda partenza ho perso terreno da Lewis che poi, forte di un ottimo passo e di un degrado contenuto, è riuscito a rimanerci davanti. Non abbiamo chiuso dove volevamo, ma credo che oggi abbiamo massimizzato il nostro potenziale. Forse avevo anche un danno alla sospensione anteriore dopo il contatto con Checo”.