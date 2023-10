F1 | Pagelle GP Messico

Max Verstappen 9,5 Prima fila persa al sabato? E che sarà mai, gli basta uno scatto felino in partenza per salutare le Ferrari e imporre la solita legge.

Lewis Hamilton 10 La sua guida, la sua aggressività, la capacità di martellare sul passo e al contempo gestire in modo delicato le gomme, ti riconciliano con la Formula 1. Mago.

Charles Leclerc 8,5 Meriterebbe una vettura che gli consenta di difendere in gara le pole position emozionanti riesce a fare. Impossibile chiedergli di più con questa SF23. È un bel podio.

Carlos Sainz 8 Bella qualifica e solita gara consistente. Pilota affidabile, e la consistenza gli vale il sorpasso in classifica su Alonso.

Lando Norris 9 Ci pensa lui a dare spettacolo a Città del Messico, la risalita dal fondo è impetuosa, liberatoria, furiosa. Voleva dare una risposta ai dubbi, ai tentennamenti, agli alti e bassi. Ci riesce. L’infilata a Russell nel misto è geniale.

George Russell 6,5 Quest’anno sta troppo spesso recitando il ruolo del compagno normale di Hamilton. Non riesce ad emulare le gesta di Lewis, la gestione delle gomme medie ad esempio. Stagione dura.

Daniel Ricciardo 9 Erano anni che non di vedeva l’australiano guidare così, eccetto qualche prestazione sparsa con la McLaren. Per un fine settimana abbiamo ammirato il Ricciardo velocissimo sul giro secco, spettacolare nella guida, solido e intelligente. Punti d’oro per AlphaTauri.

Oscar Piastri 6 Il giovane prodigio stavolte soffre un po’ di più, sia i rivali che il ritorno del team mate. A punti, ma non brilla.

Alex Albon 8 È già nel cuore dei tifosi Williams. Dopo anni bui ci sta pensando Alex con le sue gare sempre brillanti a portare in alto Grove. Settimo arrivo in zona punti. Applausi.

Sergio Perez 4 Nel GP per lui più importante, dinanzi alla sua gente, si qualifica dietro Ricciardo e sbaglia le misure in partenza, chiudendo la traiettoria su Leclerc e volando fuori. Disastroso.

Yuki Tsunoda 4,5 Troppo ottimista su Piastri. Spreca una occasione d’oro.

Aston Martin 4 Dove è finita quella che ad inizio stagione era la seconda forza del mondiale? Involuzione clamorosa e preoccupante.

Haas 3 Inesistente sul passo gara, e si rompe pure. Steiner ha un bel po’ da fare.

Antonino Rendina