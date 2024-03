Ferrari | Approccio aggressivo a Melbourne per mettere pressione alla Red Bull

Nei primi due appuntamenti del mondiale 2024 di Formula 1, la Ferrari si è dimostrata seconda forza alle spalle della Red Bull. Un balzo in avanti non indifferente da parte della Scuderia di Maranello, sia rispetto al finale della scorsa stagione che a dodici mesi fa, quando la SF-23 diede talmente tanti problemi da spostare la strategia di sviluppo su un progetto praticamente nuovo, sacrificando il 2023 per essere competitivi quest’anno. Con i podi di Sainz e Leclerc sono 21 i punti di vantaggio rispetto agli inseguitori, ma siamo chiaramente agli albori di un campionato ancora molto lungo. Adesso è il momento di sbarcare a Melbourne per la terza tappa del 2024, e anche qui la Rossa è in cerca di risposte, ma soprattutto di conferme.

“Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di pausa, affrontiamo ora la trasferta più lunga fino in Australia – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. La pista di Albert Park è tra le più amate dai piloti e come squadra pensiamo di poterci giocare le nostre carte in una terra nella quale possiamo contare su un gran numero di tifosi. Quello di Melbourne è un tracciato che potrebbe riproporre valori simili a quelli visti sul circuito di Jeddah. Dal canto nostro siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo per cercare di mettere sotto pressione i rivali che hanno avuto la meglio nelle due gare fin qui disputate”.