F1 | GP Australia, a Melbourne sogni e speranze [VIDEO]

F1 GP Australia – Sogni e speranze sulla griglia di partenza per il prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In onda su Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha analizzato i punti “salienti” del prossimo round sul tracciato dell’Albert Park, sottolineando come il caso Red Bull – ancora una volta – farà ampiamente parlare gli addetti ai lavori presenti all’interno del paddock.

Il nuovo procedimento a carico di Christian Horner, avviato a causa dell’appello presentato dalla dipendente allontanata dalla squadra subito prima del Bahrain, rischia di far finire nuovamente la scuderia austriaca nel caos. Una condizione che può portare la Ferrari, attualmente seconda forza in campo davanti a McLaren e Aston Martin, a “sognare” il grande colpo, anche se la RB20 – soprattutto con Max Verstappen – può contare ad oggi un vantaggio tecnico non indifferente.

L’Australia, come da tradizione, regalerà un fine settimana all’insegna dello spettacolo, sia per quanto avviene in pista e sia per il calore trasmesso dagli appassionati. Una gara attesa le cui contese si apriranno nella notte tra giovedì e venerdì, quando le vetture scenderanno in pista per le prime libere.,