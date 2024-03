Formula 1 | La Mercedes si assicura Simone Resta per il 2025

La Mercedes va a fare mercato in casa Ferrari. Il team di Brackley si è assicurato infatti Simone Resta a partire dalla stagione 2025. L’ex capo progettista della Scuderia di Maranello, ricordato per aver dato vita alla SF71-H del 2018, vettura competitiva per gran parte del mondiale, ha terminato il proprio rapporto di collaborazione con la Haas all’inizio del 2024, e dopo un periodo di gardering che presumibilmente scadrà alla fine di quest’anno, andrà in Gran Bretagna ad affiancare James Allison, direttore tecnico della Mercedes e già collega in Italia fino al 2016.

Mercedes: dalla Ferrari arriva anche Enrico Sampò

L’ingegnere di Imola sarà il responsabile della strategia di sviluppo del team anglo/tedesco, che dopo anni di dominio nell’era ibrida, sta avendo grosse difficoltà ad affermarsi con il regolamento tecnico che vede le monoposto a effetto suolo, e il cambio Elliott/Allison alla direzione tecnica non ha al momento dato i suoi frutti. In Mercedes c’era bisogno di un cambiamento del genere, e dopo il mercato tecnici fatto dalla Ferrari, alcuni posti non erano più disponibili, e per questo motivo Resta è andato altrove. Lo seguirà anche Enrico Sampò, responsabile del reparto simulazione della Rossa, un reparto molto cresciuto ultimamente come dimostrato dalla bontà del progetto che ha visto nascere la SF-24, e a Brackley sarà il responsabile delle applicazioni software. Anche per lui un periodo di gardering che dovrebbe andare in scadenza a fine 2024.