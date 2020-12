F1 | Wolff a vita con Mercedes: “Il mio contratto non riguarda solo i prossimi tre anni”

Intervistato da Motorsport-Total.com. Toto Wolff ha chiarito alcuni punti relativi al suo rinnovo di contratto con Mercedes, evidenziando come l’accordo non si limiti a solo tre anni di collaborazione a partire da quest’anno, ma faccia parte di un progetto ben più ampio che non riguarda solo il motorsport.

Grazie all’accordo stretto con Daimler e Ineos, l’austriaco ha rilevato il 33% delle azioni relative al team di Formula 1, aspetto che di fatto lo “lega” in maniera indissolubile al futuro del team otto volte Campione del Mondo. Nel corso della carriera, Wolff potrà cambiare incarico, ma non potrà “slegarsi” dal marchio della scuderia anglo-tedesca (tranne ovviamente in caso di vendita delle quote).

“Le voci di un contratto triennale sono il frutto di un malinteso”, ha affermato Toto Wolff. “Non mi sono impegnato con Mercedes per i prossimi tre anni, ma per tutta la vita. Adesso siamo tre azionisti a capo della società e in maniera del tutto indipendente. In qualsiasi momento potrei lasciare la carica di team principal per diventare amministratore delegato o presidente del Consiglio di Amministrazione. Ci sono tante opzioni sul tavolo, ma solo una cosa è sicura: non lascerà la Mercedes”.