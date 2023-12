F1 | Wolff furibondo con la FIA: “L’inchiesta ha toccato la mia famiglia, tutto ciò è inaccettabile”

F1 Wolff FIA – A pochi giorni dalla chiusura dell’inchiesta avviata dalla Federazione, Toto Wolff ha espresso i primi commenti sul caso che ha animato le ultime settimane in ambito Formula 1, evidenziando come l’attacco del management capitanato da Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, sia stato “inaccettabile e lesivo nei confronti della sua famiglia”. Parole dure, a conferma della situazione delicata che si sta attraversando al vertice della Formula 1, che potrebbero rivelarsi solo il primo capitalo di una storia ancora agli albori.

Wolff spara a zero contro la Federazione

“Io e mia moglie abbiamo la benzina nelle vene ma siamo abbastanza professionali da separare chiaramente le aree lavorative e casalinghe. Inoltre non vedo dove il nostro lavoro si sovrapponga in maniera così rilevante. Abbiamo tre figli, potete immaginare che abbiamo i nostri problemi. Non mi sorprende affatto quanto accaduto, ma questa storia è stata scioccante. Sono stato preso in mezzo ad un fuoco incrociato, ma non è un problema. In Formula 1 si combatte con i gomiti in fuori. Ho la pelle spessa e so sopportarlo, Ma quando le persone se la prendono con la mia famiglia, parliamo di un altro livello. È un’accusa assurda, arrivata dal nulla. Si è trattato di un attacco personale che ha oltrepassato la linea rossa”.

La quiete prima di un possibile attacco in tribunale

In una nota ufficiale pubblicata pochi giorni fa da Mercedes, ricordiamo, Wolff non ha escluso delle azioni legali nei confronti della Federazione, soprattutto per i modi in cui è stata condotta questa breve indagine. Un atteggiamento ritenuto “lesivo”, in particolar modo per la professionalità dei due.