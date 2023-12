F1 | Briatore spera nella “cura Vasseur” per il ritorno al vertice della Ferrari

F1 Briatore Ferrari – Intercettato alla stampa durante la cerimonia dei consegna dei Caschi d’Oro, Flavio Briatore non ha usato mezze parole per analizzare la situazione di stallo che sta vivendo la Ferrari, precisando come lo sviluppo invernale, insieme all’esperienza maturata nel corso del 2023, debba regalare alla Scuderia delle ambizioni diverse rispetto a quelle mostrate nella passata annata. La speranza del Manager italiano, proprio in tal senso, è quella di vedere una squadra finalmente competitiva e in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento, grazie anche agli effetti della tanto chiacchierata “cura Vasseur”.

Briatore e le valutazioni sulla Ferrari

“Il mondiale della Ferrari è stato un chiaro-scuro. Hanno avuto delle gare dove si sono mostrati competitivi, mentre in altri la valutazione non può che essere negativa. Rimandati o da cartellino giallo, per come la si vuole vedere. Dobbiamo sperare in un miglioramento nel corso dell’inverno. Spero che per gli italiano, oltre che per lo sport, la Ferrari riesca a giocarsi le posizioni buone dello schieramento. Il mondiale è complicato, almeno per come la vedo io. Penso che un obiettivo concreto potrebbe essere il podio in ogni appuntamento. Vasseur? Speriamo che un francese faccia vincere la Ferrari, come io ho fatto vincere i francesi”.

Ferrari, indicazioni positive dalla vettura 2024

Presente anch’esso alla cerimonia del Caschi d’Oro, avvenuta ieri a Roma, Enrico Cardile ha commentato positivamente lo sviluppo invernale che sta portando avanti la Ferrari sulla vettura 2024, precisando come gran parte delle complessità presenti sulla SF-23 siano state analizzate, comprese e risolte. Parole importanti che di fatto dovrebbero far ben sperare i tifosi del Cavallino in vista della prossima annata. L’esordio della nuova monoposto, ricordiamo, dovrebbe avvenire a metà febbraio a Fiorano.