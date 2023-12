F1 | Wolff e il piccolo errore di valutazione sulla stagione della Red Bull

F1 Wolff Red Bull – Nell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa oe24, Toto Wolff è tornato a parlare della stagione condotta dalla Red Bull con la dominante RB19, precisando come la vittoria ottenuta da Carlos Sainz a Ferrari abbia mandato fortunatamente in frantumi tutte le scommesse su’annata interamente nelle mani della compagine anglo-austriaca. Qualcosa in cui molti credevano dopo i test, specialmente in casa Mercedes, ma che non si è concretizzato grazie al passo falso commesso dalla squadra campione del mondo a Marina Bay, probabilmente a causa di un’errato settaggio della monoposto.

Red Bull, i numeri della stagione

Grazie alle performance della dominante RB19, la Red Bull è riuscita a conquistare 21 vittorie su 22 appuntamenti, mostrando inoltre un passo inavvicinabile per tutti. Verstappen, nella fattispecie, ha completato più di 1000 giri al comando e si è garantito un totale di 19 primati, molti dei quali conquistati dall’estate in avanti (l’olandese, da Miami ad Abu Dhabi, ha lasciato per strada solo il gradino più alto del podio a Singapore). Una stagione da mille e una notte che quasi certamente passerà alla storia come la più dominante messa in mostra da una singola scuderia.

Wolff e la previsione sbagliata di inizio anno

“Pensavo in una stagione totalmente dominata da loro, ma grazie a Dio mi sono sbagliato. Almeno a Singapore non si sono comportati bene, per quello che vale. Alla fine gli altri piloti non sono neppure riusciti ad avvicinarsi alle loro performance. Sperare di vincere il titolo è risultato impossibile fin dalla prima gara. Sono stati in un’altra galassia e tutto ciò indica che saranno parecchio forti anche nel 2024”.

Mercedes e il 2024 del riscatto

Per recuperare il terreno perso nel corso dell’ultimo campionato, ricordiamo, Mercedes sta portando avanti una vera e propria rivoluzione sull’auto del 2024. Come già dichiarato da Wolff diverse settimane fa, il gruppo capitanato da James Allison sta varando dei cambiamenti in tutte le aree della vettura, specialmente in quella aerodinamica. Un cambiamento radicale, arrivato con un anno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, che sulla carta dovrebbe regalare a Lewis Hamilton e George Russell una vettura finalmente in grado di giocarsela alla pari per le posizioni di vertice della classifica.