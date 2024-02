F1 | Williams FW46, Vowles carica la squadra in vista della nuova stagione

F1 Williams FW46 – Tramite le colonne del sito ufficiale della Williams, James Vowles ha raccontato gli obiettivi che la Williams intende portare avanti con la nuova FW46, vettura con cui Alexander Albon e Logan Sargeant affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’ottimo slancio messo in mostra sul finale dello scorso campionato, il Team Principal intende confermarsi nella zona della top dieci, lavorando a stretto contatto non solo con i piloti, ma anche i tecnici, i quali hanno fatto i salti mortali per garantire un pacchetto in grado di seguire gli obiettivi che tutti quanti a Grove si sono prefissati. Un impegno comune che l’ex tecnico della Mercedes, entrato a far parte della Williams un anno fa, non intende gettare al vento.

Williams FW46, Vowles carico per la nuova annata

“Per la nostra squadra è un grande onore presentare la livrea per la stagione 2024 in un luogo iconico come New York. La FW36 è stata il centro dell’attenzione del team per molti mesi e nonostante questo c’è ancora un grande lavoro da portare avanti per realizzare la nostra sfidante per quest’anno. L’anno scorso siamo riusciti a garantirci un ottimo slancio, soprattutto nella parte conclusiva della stagione, e anche nel 2024 vogliamo battagliare stabilmente per la zona punti con Alexander Albon e Logan Sargeant. Vogliamo guidare passo dopo passo il nostro team verso un grande sviluppo per il futuro. Da quando sono entrato in questa squadra, un anno fa, ho visto questo team unirsi e superare una serie di sfide. Abbiamo conquistato il settimo posto nel campionato Costruttori ed è stato qualcosa di veramente importante per tutte le persone coinvolte. Abbiamo dimostrato che stiamo costruendo delle basi solide”.