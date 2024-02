F1 | Williams FW46, filming day in Bahrain a fine febbraio

F1 Williams FW46 – Durante la presentazione che si sta tenendo proprio in questi minuti a New York, Williams ha confermato che la nuova FW46 affronterà una breve sessione di filming-day prima di lanciarsi nella tre giorni di test prevista in Bahrain dal 21 al 23 febbraio. Alexander Albon e Logan Sargeant avranno la possibilità di toccare per la prima volta la nuova monoposto il 20 dello stesse mese, sempre al Sakhir International Circuit. Un’occasione non solo per togliersi un pò di ruggine da dosso dopo la classica pausa invernale, ma anche per cominciare a familiarizzare con la nuova monoposto, la quale dovrà confermare i grandi passi in avanti compiuti dalla compagine inglese a cavallo tra il 2022 e il 2023.

Williams, la livrea della FW46

Quest’oggi, ricordiamo, Williams si è limitata a presentare la livrea che utilizzerà a partire dal Bahrain. Il concept, rispetto a quello dello scorso anno, è rimasto praticamente invariato, a parte la tonalità del blu, leggermente più scura se confrontato rispetto a quello abituale. Non mancano delle parti in carbonio – divise dal blu da due strisce di colore rosso e bianco – e tanti sponsor, nuovi e vecchi, a conferma della buona strada intrapresa dalla compagine inglese. Tra questi Puma, Komatsu – ben presente nella zona delle pance – Stephens, My Protein, Gulf, Pure Stream e Duracell Appuntamento a fine febbraio per i primi chilometri in pista della nuova vettura.