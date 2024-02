La Williams ha presentato quella che sarà la livrea della nuova FW46, vettura che Albon e Sargeant porteranno in pista nel 2024. Al momento però, il concept della monoposto sarà pubblico soltanto nei test in Bahrain. Il pilota thailandese è alla sua stagione decisiva, la terza con il team di Grove, e la crescita sembra essere costante in una scuderia che ha la grande voglia di tornare grande. Con ben 27 punti conquistati sui 28 totali della Williams, l’ex Red Bull ha contribuito alla conquista del settimo posto costruttori nel 2023, e l’obiettivo sarà quello di avvicinarsi quantomeno al cuore del centro gruppo.

“Dopo una stagione molto positiva, speriamo di aver consolidato i nostri progressi nella macchina 2024 – ha detto Albon. Abbiamo lavorato duramente per fare dei passi in avanti in termini di prestazioni: è stato chiesto tanto al team e alla fabbrica per portare questa vettura laddove deve essere, cambiando leggermente anche la filosofia della macchina, quindi sarà interessante vedere come portare delle migliorie su alcune caratteristiche storiche. Richiederà un adattamento nello stile di guida, ma sono fiducioso e credo che questo cambiamento sia andato per il meglio”.